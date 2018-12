Dez guardas provisórios do curso da GNR em Portalegre foram espancados e sofreram lesões graves em treinos de formação. Segundo o Jornal de Notícias, os espancamentos provocaram fraturas, perda de sentidos e até lesões oculares que obrigaram a intervenções cirúrgicas.

De acordo com o mesmo jornal, tudo aconteceu entre 1 de outubro e 9 de novembro, durante o módulo “curso de bastão extensível”, do 40.º curso de formação do Centro de Formação da GNR, em Portalege.

As agressões foram causadas por um formador armado com luvas de boxe, chumaços, caneleiras e capacete, denominado "Red Man". O instrutor espancou os recrutas, que vestiam apenas calças e t-shirt, sem qualquer proteção, e munidos apenas com um bastão de plástico.

Agredidos ao soco e pontapé, alguns guardas tiveram de ser assistidos e operados no Hospital de São José, em Lisboa, escreve o JN.

Uma fonte citada pelo jornal, que pediu anonimato, afirmou que no caso de recrutas do sexo feminino, houve socos na cabeça, mulheres empurradas e com os peitos pisados. Muitas não terão ido à enfermaria com receio de chumbar no curso.

O comando geral da GNR já garantiu estar em curso um processo de averiguações para se apurar as circunstâncias do sucedido.