Uma pessoa morreu esta terça-feira na sequência de um acidente com uma máquina agrícola, em Formigais, na freguesia de Freixianda, concelho de Ourém (Santarém), disse fonte da proteção civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o acidente ocorreu às 16:31.

Estiveram no local a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Leiria, uma equipa de apoio psicológico do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e elementos da corporação de bombeiros de Ourém, indicou a mesma fonte.