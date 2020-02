O comentador e analista político Nuno Rogeiro, reagiu esta quarta-feira ao atropelamento que feriu com gravidade o filho na zona da Cidade Universitária, em Lisboa.

A notícia foi divulgada através da conta de Facebook de Rogeiro, que descreveu o incidente e acrescentou que o filho sofreu “múltiplas fraturas e um traumatismo facial”.

Projectado a três metros de distância, partiu o vidro do veículo (que o ceifou) com a cabeça. Ficou a jazer no chão, na noite fria de Lisboa, a esvair-se em sangue, coberto de estilhaços”, afirmou o comentador, destacando o papel essencial das forças de segurança que prestaram a “dedicada assistência e o socorro imediato”.