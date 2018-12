O primeiro-ministro, António Costa, informou este sábado que a “comunidade portuguesa está bem”, no âmbito das manifestações dos 'coletes amarelos' em França que, em alguns casos, resultaram em desacatos.

A indicação que temos é que a comunidade portuguesa está bem. Não há qualquer problema com a comunidade portuguesa”, garantiu o governante aos jornalistas, à margem da tomada de posse do presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, na Cidade do México, acrescentando o “acompanhamento próximo” da situação por parte da embaixada, consulado e “rede do Ministério dos Negócios Estrangeiros”.