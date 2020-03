A PSP identificou esta terça-feira vários moradores nos bairros do Cerco e da Pasteleira, no Porto, por terem participado num videoclip do rapper francês Sofiane.

Ao longo do vídeo de três minutos e meio é possível ver várias pessoas a exibirem armas de fogo, drogas, maços de notas e cães pitbull. Uma pessoa é ainda gravada a fazer acrobacias com uma mota em plena via pública e sem capacete.

Sobre as imagens que pintam a canção Des Malades - Os Doentes -, a PSP afirma que a identificação dos participantes no vídeo teve como motivo “factos suscetíveis de enquadramento criminal, nomeadamente, devido à exibição de armas de fogo e ao incitamento à violência”.

O rapper Sofiane já tinha sido condenado a quatro meses de prisão com pena suspensa e a pagar uma multa de 1.500 euros por impedir a circulação numa autoestrada perto de Paris, enquanto gravava o videoclip do tema “Toka”.