O editor Francisco da Conceição Espadinha, fundador e presidente do conselho de administração do Grupo Presença, morreu na segunda-feira, em Lisboa, aos 86 anos, anunciou esta quinta-feira o grupo editorial.

Em comunicado a Presença refere-se a Espadinha como "um leitor apaixonado e compulsivo" que, entre outros, publicou escritores como Nadine Gordimer, Günter Grass, Imre Kertész e os portugueses Alçada Baptista, Augusto Abelaira, Fernanda Botelho e David Mourão-Ferreira.

Foi também responsável por editar autores como Vergílio Ferreira, Eduardo Lourenço, Umberto Eco, George Steiner, Ruy Belo, Ruy Cinatti, Helder Macedo, Álvaro Manuel Machado, João Miguel Fernandes Jorge, Vasco Graça Moura e Joaquim Manuel Magalhães e, recentemente incluiu no seu catálogo autores como J. K. Rowling, Ken Follett, Suzanne Collins e Orhan Pamuk.

Francisco José da Conceição Espadinha nasceu a 30 de junho de 1934, era licenciado em Direito, pela Universidade de Lisboa, e fundou a Editorial Presença em 1960.

A década inaugural de 1960 foi marcada pela publicação de teatro e de ensaio. A imagem do editor fica ligada a essa vertente inovadora. O primeiro livro a ser publicado foi 'Kean', uma peça de teatro, do filósofo francês Jean-Paul Sartre. 'Molloy', de Samuel Beckett foi também lançado nessa época. Destacou-se na área da poesia com a coleção de referência 'Forma', e o livro de estreia de Daniel Filipe, 'A Invenção do Amor'", refere a mesma fonte.