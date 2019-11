As burlas através do MB Way, a aplicação que permite pagamentos e transferências bancárias da rede Multibanco, têm vindo a aumentar em comparação ao ano passado.

De acordo com a Polícia de Segurança Pública (PSP), até dia 31 de maio deste ano foram registadas 135 burlas deste género. No ano passado, houve 99 burlas.

Os burlões aproveitam-se dos anúncios que as vítimas colocam online para venda de objetos.

Depois de anunciarem em sites como o OLX e o Custo Justo, as vítimas são contactadas telefonicamente por supostos compradores, que as convencem a dirigirem-se a um ATM para que o pagamento do objeto seja feito via MB Way.

Os burlões aproveitam o desconhecimento que a vítima possui sobre a aplicação e, através de indicações enganosas sobre os procedimentos a adotarem, conseguem aceder à conta bancária da vítima e fazer levantamentos e compras de forma ilegítima, conta a PSP na página de Facebook.

Segundo a PSP, a vítima é levada a introduzir no ATM o número de telemóvel do suspeito, associando-o assim ao seu cartão de Multibanco.

Convencida de que está a ajudar o potencial comprador a pagar o objeto a verdade é que a vítima está é a dar-lhe a capacidade de acesso à conta que está associada ao seu cartão de Multibanco, permitindo assim os levantamentos indevidos da sua conta bancária.

Por isso, a PSP faz as seguintes recomendações: