São menores de idade, ilegais e tratados como mercadoria. O Freamunde, um clube distrital, recebeu jogadores que agora vivem em condições de miséria.



Foram enganados com contratos falsos e abandonados pelo então presidente da SAD do clube.



Os atletas, de famílias pobres de países como Brasil ou Guiné-Bissau, chegaram pela mão de Carlos Carvalho, um empresário do mundo do futebol, que geria a SAD do clube e envolveu-se diretamente na falsa contratação destes jovens.



Uma inspeção do SEF detetou 10 jovens, em 14, que estavam ilegais.



Agora vivem da solidariedade do clube, literalmente debaixo das bancadas do estádio.



Carlos Carvalho, o então presidente da SAD do Freamunde, nunca respondeu à TVI. O clube vai apresentar queixa contra este empresário.