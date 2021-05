A Frente Comum anunciou esta terça-feira que a Função Pública vai avançar com uma greve nacional no dia 20 de maio, em defesa de aumentos salariais e da revogação do sistema de avaliação.

Não foi uma decisão tomada de ânimo leve (...) Nós estamos fartos de climas de negociação, queremos negociação objetiva", disse o coordenador da Frente Comum Sebastião Santana.

Chegou o momento dos trabalhadores da administração pública dizerem basta a este processo que, à boleia da pandemia, nos continuou a retirar direitos e está a dar ao Governo desculpas que nós entendemos que não passam disso mesmo", acrescentou.

Além de uma greve de 24 horas, o dia de luta nacional ficará também marcado por uma concentração de trabalhadores em frente ao Conselho de Ministros, em Lisboa.

O pré-aviso de greve não abrange o setor da saúde devido ao contexto pandémico, mas espera-se também o envolvimento destes trabalhadores na ação de luta.