As temperaturas vão descer até 10 graus Celsius a partir de sexta-feira em algumas regiões do continente devido a uma massa de ar muito frio, disse Cristina Simões, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a meteorologista do IPMA, a partir do fim da tarde de sexta-feira prevê-se uma mudança significativa do estado do tempo no continente que "deverá ficar sob a influência de uma massa de ar muito frio transportada por um forte fluxo de norte, na circulação de um intenso anticiclone localizado a norte dos Açores".

"A previsão aponta para uma descida gradual das temperaturas mínimas e máximas, sendo mais acentuada no sábado, dia em que se prevê vento forte, especialmente no litoral e nas terras altas. Por causa da intensificação do vento vamos sentir um maior desconforto térmico. Sábado vai ser o dia em que vamos sentir mais frio", disse Cristina Simões.

O vento, segundo a meteorologista do IPMA, vai soprar moderado a forte de norte, com rajadas até 75 quilómetros por hora no litoral e 90 quilómetros por hora nas terras altas.

Há também condições para aguaceiros fracos nas regiões Norte e Centro, que nas terras altas podem ser de neve", indicou.

De acordo com o IPMA, os valores da temperatura máxima deverão variar entre 08 e 15 graus Celsius nas regiões do interior Norte e Centro, prevendo-se valores ainda próximos de 20 graus para a região de Lisboa, Alentejo e Algarve.

A temperatura mínima deverá baixar para valores entre 0 e 10 graus, em todo o território exceto a faixa costeira da região Sul, onde deverá ser ligeiramente superior, com valores entre 10 e 13 graus.

Para Lisboa prevemos 16 graus no sábado e hoje estão 26 e no domingo 14. No sábado já vamos ter uma mínima de dois graus negativos nas Penhas Douradas", exemplificou.

No domingo, adiantou Cristina Simões, a temperatura deverá sofrer ainda mais uma pequena descida e o vento vai manter-se com alguma intensidade.

"No início da semana, principalmente de segunda para terça-feira vamos ter uma frente que vai trazer precipitação generalizada a todo o território. Com as informações que temos hoje esta chuva poderá prolongar-se ao longo da semana, mas ainda é cedo para dizer", referiu.