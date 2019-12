Esta terça-feira prevê-se uma nova descida das temperaturas, um pouco por todo o país. Segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os valores dos termómetros podem descer no Norte, Centro e na Grande Lisboa.

Apesar da intensificação do frio, a chuva deve manter-se afastada do continente. Em geral, o céu estará pouco nublado a limpo. No entanto, as baixas temperaturas devem levar à formação de geada no interior.

O vento deverá soprar moderado a forte, com rajadas que podem atingir os 70 quilómetros por hora, no Norte, mas é esperado um abrandamento ao longo do dia.

Segundo o IPMA, o distrito da Guarda deverá mesmo registar temperaturas negativas, enquanto Bragança e Vila Real poderão bater nos 0 graus Celsius.

O frio deverá ser menos intenso nas zonas litorais, com Faro a ser o distrito com as melhores temperaturas (máximas de 18 graus Celsius).

Para Lisboa são esperadas máximas de 16 graus Celsius, enquanto o Porto deverá ficar-se pelos 14.