Três jovens foram esta segunda-feira detidos pela GNR por estarem juntos na zona ribeirinha de Benevente a ouvir música e por terem fugido dos militares.

De acordo com um comunicado do Comando Territorial de Santarém, os suspeitos têm idades compreendidas entre os 17 e os 22 anos e foram detidos por incumprimento das medidas vigentes para a contenção da epidemia.

Os militares foram alertados para a presença dos jovens durante uma ação de fiscalização na zona ribeirinha de Benevente. "Os indivíduos foram abordados pela GNR, verificando-se que não tinham motivo justificativo para se encontrarem na via pública, sendo que três dos elementos do grupo já tinha sido autuados no dia 11 de fevereiro por incumprimento ao dever geral de recolhimento".

A GNR informa ainda que os jovens já tinham sido advertidos que se voltassem a praticar os mesmos atos estariam a incorrer no crime de desobediência.



Durante a abordagem dos militares, os três suspeitos colocaram-se em fuga, tendo sido intercetados e detidos. Os factos foram entretanto remetidos ao Tribunal Judicial de Benavente.



No seguimento das diligências policiais, foram ainda elaborados três autos de contraordenação aos restantes elementos do grupo por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário.