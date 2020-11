Um recluso fugiu esta manhã do Estabelecimento Prisional de Sintra, no distrito de Lisboa, enquanto estava a trabalhar num espaço em obras e não murado, informou a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).

Em resposta enviada à agência Lusa, a DGRSP refere que o homem, de 36 anos, evadiu-se do local pelas 10:45.

A evasão foi detetada na altura em que teve lugar, pelo que se iniciaram imediatamente as diligências no sentido da sua recaptura”, adianta a entidade.

A TVI sabe que o recluso, assim que saltou o muro, colocou-se um fuga num carro que, alegadamente, pertence a um familiar.

De acordo com a DGRSP, foi aberto um processo de inquérito com vista a apurar as circunstâncias em que aconteceu a fuga, depois de terem sido feitas as comunicações à polícia criminal e ao Tribunal.