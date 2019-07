Dois jovens motociclistas morreram hoje nas estradas da Madeira na sequência de dois acidentes rodoviários distintos em Câmara de Lobos e no Funchal, segundo fontes dos bombeiros e do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

"Confirma-se que um jovem faleceu hoje após um despiste seguido de projeção contra o muro de uma residência, ocorrido na estrada Nova do Pedregal, no sítio do Garachico, em Câmara de Lobos", indicou fonte dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.