Um tripulante de nacionalidade filipina, de 31 anos, foi resgatado, pelas 01:37 de hoje, de um navio marcante que se encontrava a navegar a cerca de 155 quilómetros a oeste da Madeira, anunciou a Autoridade Marítima Nacional.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional revela que “o alerta foi recebido no MRSC Funchal pelas 18:38”, de sábado, tendo sido encaminhado “o INEM - Centro de Orientação de Doentes Urgentes no Mar (CODU-Mar)”.

Face ao quadro clínico, as autoridades consideraram que se deveria proceder “ao resgate por via marítima”.

O tripulante filipino desembarcou na marina do Funchal cerca das 01:50, onde era esperado por uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, sendo transportado para o Hospital Nélio Mendonça no Funchal.

De acordo com as autoridades, a operação de resgate foi coordenada pelo capitão do Porto do Funchal, em articulação com o Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal) e o Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC IP-RAM).

O Comando-local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.