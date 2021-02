O julgamento dos três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) - Bruno Valadares Sousa, Duarte Laja e Luís Filipe Silva - acusados do homicídio de Ihor Homeniuk começou na terça-feira, no campus de justiça, em Lisboa.

Esta quarta-feira é ouvida a primeira testemunha: Manuela Cardoso Cabral, empregada de limpeza que estava ao serviço no dia 12 de março, no turno das 07:00.

Nesta que é a segunda sessão do julgamento, Manuela disse que nunca entrou na sala onde estava Ihor, mas, como a porta estava aberta, conseguiu ver que estava sentado num colchão. Referiu ainda que foi alertada pelos seguranças de que o cidadão estava "agitado".

A porta estava aberta e o cidadão estava sentado num colchão, mais ou menos deitado. Estava de barriga para cima. À porta da sala, ao pé do segurança, tinha uns restos de lençóis no chão, dos que são descartáveis. Os seguranças disseram me que o cidadão estava muito agitado, mas não me explicaram porquê".

A funcionária disse que viu vários inspetores a entrar e a sair da sala e que entre às 09:00 e as 11:00 a porta permaneceu fechada. Referiu também que não detetou nenhum "cheiro estranho".

Perante o juiz presidente, Manuela Cabral disse não ter ouvido gritos e que do lixo que recolheu, não viu vestígios de sangue.