A GNR desmantelou, no Fundão, uma rede de burla a idosos que atuava nos distritos de Castelo Branco, Coimbra e Guarda, e cujos suspeitos se faziam passar por funcionários da EDP para enganar as vítimas, foi esta quinta-feira anunciado.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Territorial de Castelo Branco informa que a investigação decorria há vários meses por mais de 50 ocorrências e tentativas de burla a idosos nos três distritos.

"Os militares apuraram que os seus autores se faziam passar por funcionários da EDP, cobrando serviços por trocas de contadores e consumo de eletricidade", especifica a informação.

Segundo o referido, na quarta-feira foi realizada uma operação que conduziu à detenção de um casal, ambos com 65 anos e residentes na localidade de Alcongosta, concelho do Fundão.

Além destas duas pessoas, foram ainda detidos dois homens de 38 e 46 anos por posse ilegal de arma e constituídos arguidos uma mulher de 43 anos e um homem de 19 anos, por suspeita de envolvimento nas atividades ilícitas.

A ação policial envolveu o cumprimento de 13 mandados de busca, designadamente em três residências e dez veículos, tendo sido apreendidos 5.250 euros em dinheiro, uma arma de calibre 6.35 mm, 115 munições de diversos calibres e dois veículos ligeiros.

Esta operação foi levada a cabo através da Secção de Informações e Investigação Criminal e contou com o reforço da Unidade de Intervenção, dos Destacamentos Territoriais do Comando Territorial de Castelo Branco e do Destacamento de Intervenção de Castelo Branco.

Os detidos serão presentes ao Tribunal Judicial do Fundão, durante esta quinta-feira, para aplicação das medidas de coação.