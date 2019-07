Quase 300 operacionais e dez meios aéreos participam no combate a mais um incêndio florestal no distrito de Castelo Branco, desta feita no concelho do Fundão.

Há habitações na linha de fogo "mas nenhuma em risco", disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

O fogo deflagrou esta tarde, às 15:05, na freguesia de Pêro Viseu.

No comante às chamas estão, segundo a última atualização da Proteção Civil, às 17:30, 278 operacionais, assistidos por 77 veículos e dez meios aéreos.