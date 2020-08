Um homem de 58 anos morreu nesta quinta-feira na sequência de um acidente de trabalho com uma motorroçadora, no concelho do Fundão, distrito de Castelo Branco, confirmou à agência Lusa fonte oficial da GNR.

De acordo com a informação do comandante do Destacamento Territorial da GNR do Fundão, capitão João Santos, o acidente ocorreu na freguesia do Castelejo, mas a morte acabou por ser confirmada junto à entrada do Hospital do Fundão, local para onde um colega ainda transportou a vítima, numa tentativa de socorro imediato.

A vítima é de nacionalidade ucraniana, vivia no concelho há algum tempo e sofreu um corte profundo num membro inferior com sangramento contínuo e que terá sido fatal.

O alerta foi dado cerca das 13:11 e os meios de socorro foram mobilizados para junto do Hospital do Fundão, tendo ainda procedido a manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser confirmado no local.

"Seguem-se agora os procedimentos legais neste tipo de matérias", apontou o comandante da GNR.

Para esta ocorrência foram mobilizados os Bombeiros do Fundão, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e a GNR, num total de 11 operacionais e cinco viaturas, segundo informação do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.