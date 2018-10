O vereador da Educação da Figueira da Foz, Nuno Gonçalves, disse, este domingo, à agência Lusa que na segunda-feira não haverá aulas em nenhum nível de ensino no concelho, por questões de segurança.

Esta decisão, que surge na sequência da passagem do furacão Leslie por Portugal, foi articulada com a Direção Geral de Estabelecimentos Escolares do Centro.

Tomou-se esta decisão por questões de segurança”, explicou.

A passagem do Leslie por Portugal, no sábado e hoje, provocou pelo menos 28 feridos ligeiros e 61 desalojados.

VEJA TAMBÉM:

A Proteção Civil mobilizou 8.217 operacionais, que tiverem de responder a 2.495 ocorrências, sobretudo queda de árvores e de estruturas e deslizamento de terras.

Também no concelho vizinho de Montemor-o-Velho não haverá aulas na segunda-feira, pelo menos.