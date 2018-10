O Ministério da Agricultura vai apoiar os agricultores atingidos pelo furacão Leslie em 15 milhões de euros a fundo perdido. Serão também abertas duas linhas de crédito para cooperativas e organizações.

O Governo estima que mais de 1.422 agricultores foram afetados com prejuízos na ordem dos 30 milhões de euros, na sequência da passagem do furacão.

Por isso, haverá apoios a fundo perdido para os agricultores na ordem dos 15 milhões: apoio a 100% para os prejuízos até 5 mil euros, apoio a 85% para prejuízos entre os 5 mil e os 50 mil euros e a 50 % para os prejuízos entre 50 e 800 mil euros.

Os apoios abrangem infraestruturas, instalações e equipamentos agrícolas, assim como perdas de animais e culturas, como explicou o ministro da Agricultura, Capoulas Santos, à TVI.

Serão também abertas duas linhas de crédito a cooperativas e organizações, no valor de 12 milhões de euros: 2 milhões disponíveis para tesouraria e 10 milhões para instalações e equipamentos.

As organizações de agricultores que não são elegíveis enquanto agricultores sofreram também prejuízos como foi bastante evidenciado na comunicação social. Tivemos a preocupação de apoiar as agricultores e as suas organizações", acrescentou o ministro.