A PSP de Aveiro identificou um homem, de 25 anos, suspeito de ter furtado dois telemóveis do interior de um ginásio naquela cidade, informou esta segunda-feira aquela força policial.

Em comunicado, a PSP esclarece que o caso ocorreu na passada quinta-feira.

De acordo com a Polícia, o autor do furto terá entrado no ginásio, situado na freguesia de Aradas, através de uma janela dos balneários situada no piso -1 e furtado dois telemóveis que estavam num dos gabinetes daquele estabelecimento.