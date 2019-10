A PSP de Lisboa apreendeu, na passada quarta-feira, na freguesia de Marvila, trotinetes e componentes no valor de 10 mil euros, anunciou segunda-feira aquela força policial em comunicado.

O Comando Metropolitano de Lisboa, através da Divisão de Investigação Criminal, no dia 02 de outubro procedeu à realização de várias buscas, desenvolvidas no âmbito da investigação e com o objetivo de intercetar suspeitos de furtos e danos em trotinetes, resultando na apreensão de componentes e trotinetes num valor total de 10.000 euros”, indicou a PSP.