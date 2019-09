Um homem foi detido pela terceira vez em três meses, na passada segunda feira, em Cascais, por ser suspeito de furto num estabelecimento comercial, informou esta quinta-feira a PSP.

O suspeito foi intercetado no hall de entrada do edifício, na posse de uma gaveta de caixa registadora com 351,99 euros no seu interior”, indicou a PSP, numa nota.