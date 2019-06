Duas mulheres de nacionalidade estrangeira foram detidas, na passada sexta-feira, por suspeitas de furto, na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa. As carteiristas terão roubado uma mala com documentos pessoais, dinheiro e joias, numa quantia avaliada em 10 mil euros.

De acordo com um comunicado da PSP, as carteiristas têm 20 e 24 anos e terão aproveitado a distração de duas mulheres, que pousaram uma mala num carrinho de bebé.

Dentro da bolsa encontravam-se diversos itens de joalharia, documentos pessoais e alguma quantia monetária, sendo os bens furtados avaliados em cerca de 10 mil euros.

A PSP foi contactada imediatamente depois do delito e conseguiu localizar as duas suspeitas na via pública, na posse de todos os artigos furtados, que foram posteriormente restituídos às legítimas proprietárias.

As suspeitas terão sido notificadas para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa esta segunda-feira.