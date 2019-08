O coronel da GNR Taciano Alfredo Teixeira foi detido no âmbito do processo de Tancos na manhã deste sábado. O militar foi detido no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, ao regressar da República Centro-Africana. A notícia, avançada pelo Jornal de Notícias, foi entretanto confirmada pelaTVI.

Alfredo Teixeira liderava a investigação criminal da GNR à data do furto e aquando da recuperação do armamento dos paióis do Exército. É suspeito de ter autorizado a participação da GNR de Loulé na encenação da recuperação do material de guerra, através dos militares do Núcleo de Investigação Criminal de Loulé.

Quando foi detido, estaria a regressar a Portugal para gozar um período de férias, interrompendo a missão na República Centro Africana, onde foi colocado em dezembro do ano passado, como coordenador de uma missão das Nações Unidas.

Este é, assim, o 25.º arguido do processo de Tancos. O coronel será presente a um juiz ainda este sábado, para que lhe sejam aplicadas as medidas de coação.

No passado dia 13 de julho, já tinha sido constituído arguido o diretor de Investigação Criminal da GNR Amândio Marques, que estaria a par do plano para recuperar as armas mas não o denunciou. Nessa data, a TVI avançava já que o coronel Taciano Alfredo Teixeira, que o antecedeu na função, também estaria prestes a ser constituído arguido.

Vasco Brazão deixa prisão domiciliária

Ontem, sexta-feira, o Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) revogou a medida de coação de prisão domiciliária aplicada ao ex-porta-voz da Polícia Judiciária Militar (PJM) Vasco Brazão, no âmbito do processo de recuperação do material militar furtado de Tancos.

Segundo a decisão, a que a agência Lusa teve acesso, a Relação revogou a medida de obrigação de permanência na habitação do major, mas manteve as restantes medidas de coação que estavam fixadas, designadamente a proibição de contactar quaisquer outros militares ou de utilizar a Internet.

O processo de recuperação do material militar furtado em Tancos levou a uma investigação por suspeitas de associação criminosa, tráfico de armas e terrorismo no furto do armamento e durante a qual foram detidos o agora ex-diretor da PJM Luís Vieira e o ex-porta-voz da PJM Vasco Brazão e três militares da GNR, num total de oito militares.