A Polícia Marítima do Douro está a recolher elementos do furto registado esta quinta-feira no bar-restaurante Sinfonia Amarela, em Vila Nova de Gaia, de onde roubaram dinheiro, tabaco e raspadinhas no valor superior a 15 mil euros.

Levaram-me mais de sete mil euros em dinheiro e oito mil euros em tabaco e raspadinhas”, contou à agência Lusa José Bernardo, proprietário do bar-restaurante Sinfonia Amarela, referindo que o furto, que ocorreu pelas 01:45 desta madrugada, provocou um prejuízo superior a "20 mil euros" e que a ocorrência está a ser investigada pela Polícia Marítima do Douro.

Fonte da Polícia Marítima do Douro confirmou à Lusa que esteve no bar-restaurante Sinfonia Amarela, localizado na praia do Senhor da Pedra, em Miramar, no concelho de Gaia, distrito do Porto, a realizar “diligências” e a “recolher elementos necessários para proceder a uma investigação”.

Segundo o proprietário do bar-restaurante, há imagens do furto que estão a ser investigadas e que mostram que seriam duas pessoas que entraram no estabelecimento.

Partiram-me isto tudo. Partiram portas e vidros. Entraram pela parte traseira do bar, por uma janela, depois foi partida a porta de vidro do interior e ainda foram para o apartamento, que está pegado ao restaurante, e rebentaram com duas portas, onde tinha o tabaco, o dinheiro e as raspadinhas”, descreveu José Bernardo.

O bar-restaurante localizado na praia do Senhor da pedra, mesmo em frente à Capela do Senhor da Pedra, tinha encerrado às 22:00 de quarta-feira.