Depois do PAN ter contestado, na passada quarta-feira, a homenagem marcada para esta quinta-feira, no Campo Pequeno, ao cavaleiro tauromáquico João Moura, várias associações de animais também já vieram a público mostrar a sua indignação.

A associação Cantinho da Milu, que acolheu os galgos que foram retirados a João Moura em estado de subnutrição, em julho de 2020, considera esta homenagem uma "séria afronta e ofensa" para todos aqueles que cuidam de animais.

Todos nos sentimos revoltados perante o despropósito de elogiar alguém que ainda terá que responder pelas atrocidades que cometeu. Todos nos questionamos sobre o exemplo que está a ser dado à nossa sociedade", escreveu a associação na rede social Facebook.

A União Zoófila, que tem a seu cargo mais de 500 cães e quase 200 gatos, também ficou "em choque com a homenagem indigna" ao cavaleiro.

Manifestamos veementemente a nossa condenação por tão indigna homenagem. Apelamos a toda a sociedade civil que se indigne como nós. Que manifestem também a vossa indignação. Que se façam ouvir. Por eles", apelou a associação na sua página de Facebook.

Recorde-se que o cavaleiro foi detido, em fevereiro de 2020, por suspeitas do crime de maus-tratos a animais de companhia, em Monforte, no distrito de Portalegre. João Moura era criador de galgos e foram-lhe retirados 18 animais doentes e com sinais de magreza extrema.

Na altura, a TVI teve acesso às imagens do local onde eram mantidos os galgos do cavaleiro, momentos antes do resgate.