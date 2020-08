Cerca de 20 moradores e ativistas resgataram este domingo treze gatos de uma habitação abandonada e com cadáveres de animais em estado de decomposição.

A habitação, na travessa da Senhora da Lapa, Porto, terá ainda 30 animais no interior, incluindo gatos e uma cobra. Os moradores aperceberam-se da situação devido ao cheiro e à presença de pulgas.

A equipa de reportagem da TVI esteve no local e verificou que dentro da habitação estavam presentes cadáveres de animais, fezes e urina - cuja acidez levou mesmo a que uma porta da casa caísse.

A PSP já tomou registo do incidente e identificou a dona dos animais que terá abandonado a casa alugada com os mesmos lá dentro. A dona foi ainda vista pelos habitantes a passar perto do local há cerca de 10 dias.

Trata-se de um caso de saúde pública e de vidas de animais que têm direitos e esses direitos têm de ser cumpridos”, afirmou à TVI Ana Costa, uma das ativistas.

A situação, garantem os moradores, prolonga-se há meses.

Alguns dos animais vivos foram transportados para uma clínica veterinária, sendo que os restantes estão entregues ao cuidado dos ativistas para que posteriormente sejam adotados.