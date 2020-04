A Câmara Municipal de Sesimbra vai distribuir mais de duas mil máscaras, luvas, batas, fatos descartáveis e gel desinfetante

O stock de material foi adquirido pela autarquia junto de empresas, enquanto aguarda uma encomenda conjunta de todos os municípios da Área Metropolitana de Lisboa.

Entre esta quinta e sexta-feira, a rede de lares privados, as IPSS e a corporação de bombeiros vão receber 2200 máscaras, 700 pares de luvas, 60 batas e fatos descartáveis, 50 pares de óculos e viseiras e cerca de 30 litros de gel desinfetante. Em comunicado, a autarquia garante que é a resposta às necessidades mais urgentes da população.

A Câmara Municipal de Sesimbra garante ainda estar em articulação com a Segurança Social, e a desenvolver contactos com todos os lares da Rede Solidária e Privada do concelho para identificação dos Planos de Contingência, número de utentes e de eventuais necessidades que possam surgir.



Tal como acontece um pouco por todo o país, o Plano Operacional Municipal já está em marcha e já se deu início à montagem dos Centros de Acolhimento nas freguesias do Castelo e Quinta do Conde, que serão ativados em caso de necessidade de evacuação de uma instituição do concelho.



O Hotel do Mar e Hotel SPA Sesimbra disponibilizaram ainda 33 camas.