A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) fiscalizou 62 geladarias, incluindo algumas que fabricam os próprios gelados, instaurou 19 processos contraordenacionais e suspendeu a atividade de dois estabelecimentos.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira, a ASAE refere que as ações de fiscalização aos estabelecimentos decorreram de norte a sul do país e terminaram com a apreensão de cerca de 100 litros de gelados, sorvetes e misturas para a sua preparação, por incumprimento dos requisitos de higiene e por deficiente rotulagem, num valor global de 1.500 euros.

O objetivo da fiscalização era verificar se os estabelecimentos cumprem as regras associadas à produção artesanal, bem como outros que apresentam menções como “gelado tradicional”, “gelado bio”, menções DOP e IGP, as quais têm de cumprir os pressupostos legais para o seu uso.