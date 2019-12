/ AM

Um homem morreu esta terça-feira num atropelamento rodoviário que ocorreu em Santa Maria da Feira, disseram à Lusa fontes da GNR e do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.

“Recebemos o alerta às 18:02 para um atropelamento rodoviário em Gião, concelho de Santa Maria da Feira, que causou uma vítima mortal, com o óbito a ser declarado no local”, disse à Lusa fonte do CDOS de Aveiro.

Segundo a mesma fonte, o atropelamento ocorreu na avenida Nossa Senhora da Hora, em Gião.

Fonte da GNR confirmou à Lusa que a vítima mortal é um homem, de 67 anos, não revelando mais informações sobre a ocorrência.

Estiveram no local os bombeiros, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) e a GNR.