À semelhança de tantos empresários em Portugal, Gio Rodrigues foi obrigado a parar. Conhecido designer de vestidos de noiva, suspendeu a produção no ateliê que tem em nome próprio no dia 13 de março, ao mesmo tempo que encerrava as lojas de Lisboa e do Porto. Sem grande remédio, foi cumprir isolamento social.

Estava em casa com os meus três filhos. Deparei-me com uma imagem de um profissional de saúde a proteger-se com um saco de plástico, ao invés do material apropriado, e pensei: 'calma, eu posso ajudar, tenho conhecimentos e recursos para isso, posso talvez usar a minha equipa que está parada e que me pode ajudar'"

Numa entrevista à TVI, Gio Rodrigues conta que, logo depois, juntou as cinco costureiras e as duas modelistas que habitualmente dão forma aos vestidos de noiva assinados por si, e começou a produzir máscaras, perneiras, manguitos, batas e cogulas para doar aos muitos profissionais que estão na linha da frente da luta contra a Covid-19. Porém, o esforço parecia não ser suficiente.

Decidi fazer um apelo no meu Instagram a pedir ajuda a costureiras e, neste momento, temos já uma equipa de cerca de 150 pessoas, além de pequenas empresas que me estão a ajudar."

Bem dito, bem feito. Até agora, o estilista, e a vasta equipa de voluntários que o ajudam nesta missão, já gastou 6.000 metros de tecido doado para criar mais de 10.000 equipamentos de proteção individual. E atenção, só passou uma semana desde o dia em que o ateliê que há anos cumpre o sonho de milhares de noivas portuguesas passou a ser uma fonte de esperança para quem, todos os dias, precisa de se proteger para salvar a vida aos mais desprotegidos.

Só hoje estamos a fazer 500 batas para entregarmos amanhã, porque há realmente uma grande escassez. E o material para produzir já começa a faltar. Estamos a tentar procurar mais, mas não é fácil."

Haja tecido para produzir, mãos não vão faltar para o coser. É que, para além da solidariedade de amigos, familiares e empresas, o estilista abriu o ateliê a todos os anónimos que pretendam dar uma ajuda. Isto significa que, quem quiser, pode entrar na fábrica de Gio Rodrigues para costurar, embalar ou distribuir as peças produzidas.

Há pessoas que me dizem que podem trabalhar dia e noite, que me perguntam se tenho mais material para lhes entregar. É muito gratificante, porque estamos a conseguir produzir e distribuir material de proteção para quem está na linha da frente, sejam médicos, enfermeiros ou auxiliares, verdadeiros heróis."

Verdadeiros heróis, os que estão dentro dos hospitais, heróis verdadeiros também aqueles que, neste caso, sem hesitar, empunham uma tesoura, uma agulha ou um carro de linhas, para que Portugal consiga, com sucesso, continuar a conter o vírus que tem sido capaz de virar do avesso a vida de tantos milhões de pessoas.