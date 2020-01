Os cinco suspeitos da morte do estudante cabo-verdiano chegaram cerca das 15:15 ao Tribunal de Bragança para interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

Os suspeitos são de Bragança e foram detidos, na quinta-feira, tendo sido levados para as instalações da Polícia Judiciária, em Vila Real, já que em Bragança não há aquela polícia.

A PJ transportou os detidos ao início da tarde novamente para Bragança, depois de uma conferência de imprensa em que deu esclarecimentos sobre o crime ocorrido na madrugada de 21 de dezembro, que vitimou o estudante cabo-verdiano que acabou por morrer a 32 de dezembro, num hospital do Porto.

A Polícia Judiciária (PJ) esclareceu esta sexta-feira que os cinco detidos pelo envolvimento na morte do estudante cabo-verdiano, de 21 anos, estão indiciados por um crime de homicídio qualificado e três tentativas de homicídio.

Os cinco detidos estão indiciados por homicídio qualificado. Daquilo que é possível dizer, porque a investigação é dinâmica, na base dos factos estão motivos fúteis, motivos de uma desavença que ocorreu no interior do espaço lúdico e que teve, depois, desenvolvimento no seu exterior”, afirmou o diretor nacional da PJ, Luís Neves.