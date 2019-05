O professor Rui Correia foi o vencedor do prémio Global Teacher Prize Portugal.

O anúncio do vencedor do prémio Global Teacher Prize Portugal aconteceu esta segunda-feira, numa cerimónia apresentada por Ricardo Araújo Pereira, que ocorreu no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa. Estiveram presentes os dez finalistas, seis mulheres e quatro homens, de 18 distritos do continente e das regiões autónomas.

Rui Correia é professor de História na Escola Básica de Santo Onofre, do Agrupamento de escolas de Raul Proença, nas Caldas da Rainha. Tem 120 alunos, do 7.º e do 9.º ano.

É reconhecido por ter implementado métodos que prendem a atenção dos alunos durante as aulas.

O professor recebeu um prémio de 30 mil euros e entrou automaticamente no processo de eleição da próxima edição mundial do Global Teacher Prize.

O júri nacional deste ano teve como presidente honorário o professor Álvaro Laborinho Lúcio e foi presidido por Afonso Mendonça Reis (que integra o júri do prémio internacional). Fizeram também parte do júri Pedro Carneiro, em representação da comunidade científica; Sara Rodi, em representação dos pais; João Brites, em representação dos alunos e Eduardo de Sá, professor universitário e psicólogo.

Este é o segundo ano deste prémio que elege o melhor professor do país. Foram submetidas 200 candidaturas e 1500 recomendações de alunos, colegas e encarregados de educação.