Entregou-se às autoridades um dos suspeitos de disparar sobre dois militares da GNR em Coimbra, neste sábado, numa operação de fiscalização.

A TVI, que obteve a fotografia dos dois suspeitos, sabe que um dos dois suspeitos envolvidos entregou-se no posto da GNR de Leiria, enquanto um segundo suspeito continua em fuga. O homem que se entregou ia ao lado do condutor e terá sido o autor dos disparos.

Um segundo suspeito, condutor e proprietário da viatura envolvida, está em parte incerta.

Dois militares da GNR ficaram feridos na madrugada de hoje durante uma operação de fiscalização rodoviária no IC2, na zona de Cernache.

Um dos militares foi atingido pelos estilhaços do vidro do carro, enquanto o militar que conduzia o carro foi atingido no maxilar e vai ter de ser operado, estando, neste momento, a aguardar a cirurgia.