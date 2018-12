Uma mulher morreu e um homem ficou ferido com gravidade na sequência do despiste de um automóvel ocorrido, esta sexta-feira, na Estrada Nacional (EN) 114, no concelho de Montemor-o-Novo, distrito de Évora, disse fonte da GNR.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que o óbito da mulher, de 74 anos, foi declarado no local, enquanto o homem, de 79, foi transportado para as urgências do hospital de Évora.

A fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) adiantou que o acidente ocorreu na EN 114, ao quilómetro 174,9, entre Évora e Montemor-o-Novo.

O corpo da mulher foi encaminhado para o Serviço de Medicina Legal do hospital de Évora.

O alerta para o acidente foi dado às 14:32, tendo sido mobilizados operacionais e veículos das corporações de bombeiros de Montemor-o-Novo e de Évora e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), além da GNR, de acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).