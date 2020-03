Uma funcionária de uma pastelaria foi agredida na manhã desta quarta-feira na freguesia da Cruz de Pau, concelho do Seixal. Ao que a TVI apurou, o episódio aconteceu depois de a mulher se ter recusado a levar raspadinhas a uma mesa.

Os suspeitos não se queriam levantar, mas acabou por se instalar uma confusão dentro do estabelecimento, como mostram as imagens a que a TVI teve acesso.

A vítima, de 29 anos, ficou com um ferimento na cabeça, depois de lhe ter sido arremessado um copo de vidro contra a cara. Acabou por levar cerca de 10 pontos.

A TVI sabe que as autoridades já identificaram os suspeitos através da matrícula do carro, que ficou no local.