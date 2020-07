A GNR apreendeu mais de 800 doses de estupefacientes e 22.259 euros no âmbito da “grande operação” realizada, no domingo, em Santa Maria da Feira, na qual foram detidos nove suspeitos de tráfico de droga, foi esta quarta-feira anunciado.

Em comunicado, o comando distrital de Aveiro da GNR refere esta quarta-feira que, depois de presentes a primeiro interrogatório judicial no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Santa Maria da Feira, três dos nove detidos ficaram em prisão preventiva.

Os restantes seis detidos - também eles "com antecedentes criminais por crimes de furto, roubo e tráfico de droga" - estão obrigados a apresentações semanais no posto policial da sua área de residência e impedidos de contactar os outros envolvidos no processo, acrescenta a Guarda.

Na “grande operação policial dirigida ao tráfico de estupefacientes” ocorrida no domingo, que a GNR refere ter sido possível desmantelar “uma rede de tráfico da zona de Santa Maria da Feira”, foram apreendidas “565 doses de cocaína, 266 de haxixe e 22.259 euros em numerário".

Foram ainda apreendidas "385,7 gramas de liamba, três balanças decimais, 11 telemóveis e quatro veículos ligeiros", acrescenta a GNR.

As detenções e apreensões resultaram de uma investigação que decorreu ao longo de oito meses e que, segundo a GNR, envolveu a emissão de mandados para os distritos de Aveiro, Porto e Viseu.

Na operação estiveram envolvidos 130 militares, que, após 14 buscas domiciliárias, quatro em veículos e uma num estabelecimento comercial, detiveram oito homens e uma mulher, todos com idades entre os 20 e os 36 anos e, na sua maioria, desempregados.

Esta operação contou ainda com o reforço da Unidade de Intervenção da GNR, com a estrutura de investigação criminal, territorial e de intervenção dos seus Comandos Territoriais de Aveiro, Porto, Viseu e Leiria, e com o apoio da PSP.