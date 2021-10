A GNR, com o apoio dos bombeiros, iniciou esta terça-feira às 15:26 operações de busca por um homem com cerca de 70 anos, dado como desaparecido na freguesia de Cornes, em Vila Nova de Cerveira, disse fonte daquela força policial.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo explicou que “o alerta foi dado pelo filho, depois ter sido recebido uma chamada do pai a pedir ajuda”.

O homem terá ido apanhar lenha para o monte e ligou ao filho a pedir ajuda. A chamada caiu por razões desconhecidas sem que o homem pudesse informar o filho do local onde se encontrava”, explicou a fonte.

A mesma fonte acrescentou ter sido solicitada “a localização celular, na tentativa de detetar o último local onde o telemóvel do homem foi ativado”.

As buscas vão continuar até ao cair da noite.