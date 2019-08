Uma bicicleta avaliada em 6.500 euros, que foi roubada de uma casa na Abrunheira, Sintra, no mês passado, foi encontrada esta terça-feira numa loja do Seixal.

A GNR recuperou o velocípede e devolveu-o ao seu proprietário.

"No decurso de uma investigação no âmbito de um furto em residência na localidade da Abrunheira, foi cumprido um mandado de busca num estabelecimento comercial no Seixal, distrito de Setúbal, tendo sido recuperada uma bicicleta avaliada em 6500 euros que havia sido furtada no mês passado", explica a Guarda, em comunicado.

Um homem, de 34 anos, foi constituído arguido, e um segundo, de 59, identificado.