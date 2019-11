Um carro despistou-se esta quinta-feira e caiu ao rio Mondego, em Videmonte, no concelho da Guarda, estando a decorrer buscas para encontrar possíveis vítimas, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Segundo a fonte do CDOS da Guarda, o alerta foi dado pelas 19:56, para um despiste de um veículo ligeiro "que caiu para o rio, junto da ponte de Videmonte", na estrada que faz a ligação entre as localidades de Trinta e Videmonte, no concelho da Guarda.

Não há certezas se [o veículo] tem alguém no interior. Foi mobilizada para o local uma equipa de mergulhadores de Viseu", disse a mesma fonte.

No local encontravam-se, pelas 21:30, um total de 26 elementos dos Bombeiros Voluntários da Guarda e da GNR, auxiliados por oito viaturas.