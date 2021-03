Catorze pessoas, entre os 18 e os 41 anos, foram hoje detidas nos concelhos da Moita e do Barreiro no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de droga, divulgou o Comando Territorial de Setúbal da GNR.

Em comunicado, a GNR explicou que a operação, que envolveu mais de 150 militares, resultou no “desmantelamento de uma rede que se dedicava ao tráfico de droga, através da venda direta ao consumidor nos concelhos da Moita e do Barreiro (distrito de Setúbal) com a obtenção valores pecuniários ou de bens materiais obtidos através de furtos e roubos”.

A nota acrescenta que, durante a operação, foram realizadas 18 buscas domiciliárias e buscas a viaturas, resultando na apreensão de diverso material estupefaciente, de cultivo e processamento e armas proibidas.

Desta operação resultou a detenção de 14 pessoas (treze homens e uma mulher), que, entretanto, foram constituídas arguidas e permanecem nas instalações da GNR até serem presentes na quarta-feira a primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Moita.