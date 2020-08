O comando territorial da GNR de Aveiro deteve na madrugada de hoje três homens por condução perigosa, no decurso de uma “grande operação” no concelho de Vale de Cambra, distrito de Aveiro, anunciou a corporação em comunicado.

A operação especial de prevenção criminal, efetuada pelo destacamento territorial de Oliveira de Azeméis, ocorreu na sequência de várias denúncias de corridas ilegais na zona industrial de Lordelo, Coral e Vale de Cambra, e teve por objetivo prevenir a realização de corridas ilegais e manobras perigosas na via pública.

No decorrer da operação detetaram-se cerca de 2.000 pessoas, entre participantes e espetadores, tendo sido fiscalizados diversos veículos automóveis”, indica o comunicado.

No rescaldo da operação, foram identificados 1.215 cidadãos “por infração às normas da situação de contingência e alerta, no âmbito da pandemia da Covid-19, nomeadamente a proibição de aglomeração de pessoas em número superior a 20”, apreendidos três veículos “por apresentarem transformações e alterações não averbadas no Documento Único Automóvel” e ainda efetuadas “38 contraordenações por infração ao Código da Estrada e legislação regulamentar”.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Vale de Cambra.

O comando da GNR ressalva que procura prevenir estes fenómenos, que para além de porem em causa “o direito de circulação dos cidadãos” também atentam “contra a segurança rodoviária de todos quantos utilizam a via pública”.

A operação mobilizou 99 militares das valências do Territorial, Investigação Criminal (IC), Trânsito, Intervenção e Cinotécnica, e contou com o reforço do Destacamento de Intervenção (DI) do Porto, precisa ainda o comunicado.