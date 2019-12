Um despiste com capotamento está a condicionar a circulação no sentido Norte-Sul na A29 na zona de Salreu, em Aveiro, confirmou fonte do destacamento de trânsito da GNR de São João da Madeira à TVI24.

De acordo com a mesma fonte, "o acidente só causou danos materiais" e a condutora não sofreu ferimentos.

Por causa do acidente, a via da esquerda está suprimida.

O alerta foi dado às 9:35.