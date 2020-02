A GNR deteve esta sexta-feira um homem em Sines (Setúbal) por suspeitas de tráfico de droga e na posse de mais de 800 doses de heroína e cocaína, que foram apreendidas, divulgou a força de segurança.

Segundo a GNR, o suspeito, de 32 anos, foi detido por militares do Núcleo de Investigação Criminal do Comando Territorial de Setúbal, no decorrer de uma operação de prevenção criminal.

Os militares detetaram o homem quando se dirigia para uma zona florestal já referenciada por tráfico de droga, tendo sido "detido em flagrante delito a fazer uma transação", de acordo com um comunicado da GNR.

Ao suspeito, foram apreendidas 821 doses de heroína e 16 doses de cocaína, 220 euros em dinheiro e dois telemóveis.

O homem vai ser presente ao Tribunal Judicial de Setúbal para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.