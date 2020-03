A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Setúbal deteve, esta terça-feira, um homem suspeito do crime de violência doméstica e de maus tratos a animais de companhia, na Quinta do Anjo, em Palmela.

No âmbito de uma investigação que decorria há dois meses, foi possível apurar que o suspeito, de 31 anos, agredia a ex-companheira e dedicava-se à criação de cães de raça para depois os vender.

Na sequência de uma investigação que decorria há cerca de dois meses pela prática do crime de violência doméstica, foi possível apurar que o suspeito agrediu a sua ex-companheira, de 42 anos, ao longo dos últimos três anos. Ainda foi possível verificar que o agressor se dedicava à criação de canídeos de raça American Bully, para posterior comercialização, não tendo habilitação ou certificação para o efeito", lê-se no comunicado.

Os militares da GNR verificaram que os animais viviam em péssimas condições de habitabilidade, fechados em jaulas, e detetaram "a existência de três canídeos enterrados, já em elevado estado de decomposição". De acordo com o comunicado, estes cadáveres foram encaminhados para a Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa, para serem sujeitos a necropsia.

Na sequência destas diligências, foi ainda apreendido diverso material cirúrgico, fármacos, um revolver e chumbos de 4.50 mm, e 16 cães.

A operação contou com o apoio da Secção de Informações e de Investigação Criminal de Setúbal, do Destacamento Territorial de Palmela e ainda a colaboração da Médica Veterinária de Palmela e do Centro de Recolha Oficial de Animais de Palmela.

O agressor encontra-se nas instalações da GNR, sendo na quarta-feira presente no Tribunal Judicial de Setúbal para aplicação de medidas de coação.