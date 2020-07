A GNR deteve na segunda-feira em Loulé dois suspeitos por tráfico de droga, um dos quais um homem que estava evadido da prisão, apreendendo cerca de 4.000 doses de droga, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a GNR adianta que os detidos são um homem de 56 anos, foragido da prisão de Pinheiro da Cruz (Grândola, Setúbal) desde 2007, e uma mulher de 60, abordados durante uma operação policial desencadeada por denúncias de tráfico de droga junto a uma residência no Parragil, no concelho de Loulé.

A mesma fonte esclareceu que, nas averiguações realizadas no decurso da operação, as autoridades detetaram que o detido “fazia utilização de identidade falsa” e “se encontrava evadido do Estabelecimento Prisional de Pinheiro da Cruz, desde 2007, onde cumpria pena de prisão por tráfico de estupefacientes”.

Quando se deslocaram à zona onde alegadamente se procedia ao tráfico de droga, os militares “localizaram o suspeito nas imediações de uma residência conotada com a comercialização e consumo de estupefacientes, tendo procedido à abordagem e identificação” do homem.

Posteriormente foi efetuada uma busca domiciliária a uma zona de mato onde o detido ocultava estupefaciente enterrado no chão”, contou a força de segurança.

Na busca, foram apreendidas “3.811 doses de heroína, 189 doses de cocaína, 28 plantas de canábis, 757 gramas de produto de corte, uma balança de precisão, um moinho de trituração de estupefaciente, uma munição calibre 9 milímetros e 691,70 euros em numerário”, precisou.

A GNR referiu ainda que os detidos ainda aguardam para ser presentes ao tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.