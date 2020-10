A GNR deteve na quinta-feira um homem de 30anos por violência doméstica, na localidade de Mafra.

A operação foi levada a cabo pelo Comando Terrotorial de Lisboa, através do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE).

De acordo com um comunicado enviado às redações, no âmbito de uma investigação por violência doméstica, "os militares da Guarda apuraram que o suspeito, consumidor de estupefacientes, agredia fisicamente a companheira de 20 anos na presença do filho de 18 meses".

Apurou-se ainda que o agressor abusava sexualmente da vítima sem que esta lhe desse consentimento e contra a sua vontade, pelo que culminou no cumprimento de um mandado de detenção", lê-se.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Sintra, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.