Dois homens, de nacionalidade estrangeira, com 29 e 51 anos, foram detidos pela PSP, através da Divisão de Segurança Aeroportuária, por suspeita de contrabando de tabaco no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, no valor de 6.520 euros.

Em comunicado, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, avança que a detenção ocorreu na quinta-feira durante uma operação policial que visou o controlo e monitorização de grupos organizados de indivíduos, que se dedicam ao contrabando de tabaco no Aeroporto de Lisboa.

Durante a operação, as forças de segurança referem ter sido possível detetar, vigias, intercetar e deter em flagrante delito os detidos, os quais “atuaram em conjugação de esforços, levantaram na sala de recolha de bagagens cinco malas, com 1.60 euros maços de tabaco, de marca NZ10, totalizando 32.600 cigarros, no valor de 6.520 euros”.

Os detidos já foram presentes no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa – Juízo de Instrução de Lisboa, para primeiro interrogatório judicial, tendo sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência com obrigação de pagamento de uma caução de mil euros.